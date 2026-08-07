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Do PT, cacique indígena declara ter mais de R$ 1,5 milhão em patrimônio

Dados estão na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação ContilNetAtualizado
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Do PT, cacique indígena declara ter mais de R$ 1,5 milhão em patrimônio
Ele disputa uma vaga na Câmara pelo PT/Foto: Redes sociais

O cacique indígena Ninawá Huni Kui, candidato a deputado federal pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio total de R$ 1.596.000 para disputar as eleições de 2026.

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Entre os bens informados está uma área de terra avaliada em R$ 800 mil, que representa o maior patrimônio declarado pelo candidato. Ele também informou possuir uma casa no valor de R$ 480 mil e uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil.

Na relação de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ninawá declarou ainda um carro de R$ 30 mil, uma embarcação avaliada em R$ 35 mil, um motor de rabeta de R$ 15 mil e um motor de polpa no valor de R$ 6 mil.

Com ensino médio completo, o candidato concorre à Câmara dos Deputados pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Esta não é a primeira disputa eleitoral de Ninawá Huni Kui. Em 2022, ele concorreu ao cargo de deputado federal pela Rede Sustentabilidade, mas não foi eleito.

Os valores fazem parte das informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral no momento do registro das candidaturas e ficam disponíveis para consulta pública no sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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