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Terremoto de 7,4 atinge a Colômbia e causa destruição; VEJA

O epicentro foi localizado a aproximadamente 240 quilômetros de Bogotá e 190 quilômetros de Medellín

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Terremoto de 7,4 atinge a Colômbia e causa destruição; VEJA
O tremor foi sentido em diferentes departamentos. /Foto: reprodução

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira (10). O epicentro foi registrado na região oeste do país, próximo ao município de San José del Palmar, segundo informações do Serviço Sismológico colombiano.

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O tremor foi sentido em diferentes departamentos, entre eles Chocó, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca e Caldas, além da capital Bogotá. A cidade de Medellín também fica próxima à área atingida.

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Apesar de as agências sismológicas confirmarem a intensidade elevada do terremoto, há diferenças nos dados divulgados sobre a magnitude e a profundidade do fenômeno. O Serviço Sismológico colombiano apontou magnitude 7,4 e profundidade de 96 quilômetros. Já o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC) calculou magnitude 7,2 e profundidade de 95 quilômetros, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou profundidade de 107 quilômetros.

Em Manizales, no departamento de Caldas, imagens divulgadas nas redes sociais mostram possíveis danos provocados pelos tremores em edifícios. Até o momento, as informações fornecidas não detalham a extensão dos estragos ou a existência de vítimas.

O epicentro foi localizado a aproximadamente 240 quilômetros de Bogotá e 190 quilômetros de Medellín. A profundidade do terremoto contribuiu para que os efeitos fossem percebidos em uma área extensa do território colombiano.

A intensidade do tremor é comparável à de terremotos registrados na Venezuela em junho, que também alcançaram magnitudes de 7,2 e 7,4 e provocaram milhares de mortes. No caso colombiano, entretanto, ainda não há, nas informações divulgadas, confirmação de um número de vítimas relacionado ao terremoto desta segunda-feira.

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