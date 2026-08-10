Nova galeria é instalada em área afetada por enxurradas na Baixada da Sobral

Estrutura deve ampliar a vazão e reduzir impactos das chuvas em sete bairros

A Prefeitura de Rio Branco iniciou a instalação de uma nova galeria na Travessa Felicidade, no bairro Plácido de Castro. /Foto: assessoria

Moradores de diferentes bairros da Baixada da Sobral podem ter um reforço no sistema de drenagem para o próximo período chuvoso. A Prefeitura de Rio Branco iniciou a instalação de uma nova galeria na Travessa Felicidade, no bairro Plácido de Castro, com a proposta de aumentar a vazão das águas que costumam provocar enxurradas e alagamentos na região.

A intervenção é a terceira realizada pelo município na área. Antes dela, outras duas estruturas foram construídas na Travessa das Flores e na Rua Manso Lima.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura remaneja cerca de R$ 5 milhões para Educação e Infraestrutura

O presidente da Associação dos Moradores do bairro Plácido de Castro, Cleilton Nogueira, afirma que a obra era aguardada pelas comunidades e pode ajudar a reduzir um problema que se repete todos os anos durante o inverno.

“Essa é uma das obras mais importantes que temos aqui na nossa Baixada, porque não afeta somente o nosso bairro, mas pelo menos sete bairros da região. Em todos os invernos enfrentamos enxurradas que chegam a entrar nas casas. Já tivemos situações em que a água alcançou mais de um metro dentro das residências”, relatou.

Segundo ele, a cobrança pela melhoria ocorreu de forma conjunta entre moradores e lideranças comunitárias. A expectativa é de que a nova estrutura consiga diminuir os impactos das chuvas nas áreas mais afetadas.

“Essa terceira galeria é um anseio de toda a comunidade. Outros presidentes de bairros também correram atrás junto com a gente. É uma obra de grande importância para toda a Baixada. A expectativa é que, no próximo inverno, a gente não sofra como sofreu nos anos anteriores”, acrescentou.

A obra está sendo executada durante o período de estiagem, quando o menor volume de chuvas permite que os trabalhos avancem com mais segurança. O engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Gustavo Menezes, explica que o serviço envolve diferentes etapas.

Primeiro, as equipes desviam o fluxo de água existente no local. Depois, o terreno recebe reforço com pedra rachão, seguido pela preparação da base de concreto e pelo assentamento das estruturas da galeria.

“Como estamos no período de estiagem e com baixa precipitação, conseguimos executar essas galerias com mais tranquilidade. Fazemos o reforço do subleito com pedra rachão, depois a base de concreto e, posteriormente, o assentamento das galerias”, explicou.

O tamanho e a capacidade das estruturas foram definidos a partir do volume de água que passa pela região. A intenção é garantir uma vazão maior nos momentos de chuva intensa.

O prefeito Alysson Bestene acompanhou os trabalhos nesta segunda-feira (10) e afirmou que a intervenção ocorre após os problemas registrados durante o último período chuvoso, quando famílias da Baixada precisaram de atendimento emergencial.

“Naquele período de crise estivemos aqui dando toda a assistência necessária às famílias, desde o acolhimento até a limpeza e remoção dos entulhos. Agora, no verão, voltamos com a infraestrutura para fazer as adequações e atender melhor a comunidade da Baixada da Sobral e os bairros adjacentes que sofreram com os alagamentos”, disse.

Bestene também destacou que a manutenção do sistema depende, além das obras, da colaboração dos próprios moradores. Segundo ele, o descarte de lixo e entulhos em locais inadequados pode comprometer o funcionamento das estruturas e dificultar o escoamento da água.

Com a terceira galeria, a Prefeitura pretende ampliar a capacidade de drenagem da Baixada da Sobral e reduzir os transtornos enfrentados pelas comunidades durante os períodos de chuvas mais intensas.