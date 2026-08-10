Ufac retoma aulas presenciais após quase um mês de suspensão

Com a volta às salas de aula, o calendário acadêmico terá que passar por uma reprogramação

Com a volta às salas de aula, o calendário acadêmico terá que passar por uma reprogramação/Foto: Reprodução

As aulas presenciais da Universidade Federal do Acre (Ufac) foram retomadas nesta segunda-feira (10), após permanecerem suspensas desde 15 de julho em meio à apreensão judicial do transporte coletivo de Rio Branco e à greve estudantil.

A retomada ocorre depois que o Diretório Central dos Estudantes (DCE) comunicou o fim da greve, decisão tomada em assembleia no dia 4 de agosto. Outro fator foi a confirmação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) de que Rio Branco alcançou a frota mínima de 66 ônibus em circulação, condição definida pelo Conselho Universitário (Consu) para o retorno presencial.

Com a volta às salas de aula, o calendário acadêmico terá que passar por uma reprogramação, que será elaborada pelo Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) e posteriormente analisada pelo Consu.

A suspensão havia começado após o Consu considerar o primeiro semestre de 2026 atípico diante dos impactos provocados pela apreensão judicial de ônibus do transporte coletivo da capital.

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Antes da paralisação, estudantes realizaram protestos em frente à Prefeitura de Rio Branco e bloquearam acessos ao campus para cobrar soluções que evitassem prejuízos acadêmicos diante da redução da frota.

Confira a nota na íntegra:

A Reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) comunica que as atividades acadêmicas presenciais dos cursos de graduação do campus-sede, em Rio Branco, serão retomadas normalmente a partir da próxima segunda-feira, 10 de agosto de 2026.

A decisão considera a comunicação oficial do Diretório Central dos Estudantes (DCE/Ufac) sobre o encerramento da greve estudantil, deliberado em Assembleia Estudantil de 4 de agosto de 2026, e a solicitação de retorno das atividades presenciais.

Também foi verificado, junto à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), o atendimento ao critério mínimo de 66 veículos em circulação, previsto no art. 8º da Resolução Consu nº 273, de 15 de julho de 2026.

Fica autorizada, portanto, a retomada das atividades acadêmicas presenciais e do funcionamento regular das aulas de graduação no campus-sede de Rio Branco a partir de 10 de agosto de 2026.

A reprogramação do calendário acadêmico será conduzida pelo Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca), com posterior apresentação ao Conselho Universitário. A reposição das atividades será tratada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), em conjunto com as coordenações e os colegiados de curso.

A Reitoria reafirma seu compromisso com a garantia do direito à educação, a preservação do calendário acadêmico e a permanência e o êxito dos estudantes.