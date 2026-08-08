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Acidente entre dois veículos provoca lentidão em Rio Branco; saiba mais

Colisão envolveu um Palio e uma caminhonete; ninguém ficou ferido

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Acidente entre dois veículos provoca lentidão em Rio Branco; saiba mais
Uma colisão entre um Fiat Palio e uma caminhonete provocou um pequeno tumulto. /Foto: reprodução

Uma colisão entre um Fiat Palio e uma caminhonete provocou um pequeno tumulto e deixou o trânsito parcialmente prejudicado na Rua Quintino Bocaiuva, em Rio Branco, na tarde deste sábado (8).

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O acidente aconteceu entre 14h e 15h. Apesar da colisão, não houve registro de pessoas feridas.

LEIA TAMBÉM: Acidente envolvendo duas motos deixa trânsito lento em Rio Branco

A ocorrência chamou a atenção de quem passava pelo local e, por alguns minutos, o fluxo de veículos ficou mais lento devido à movimentação na via. As circunstâncias que levaram à colisão não foram informadas.

VÍDEO:

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