Uma colisão entre um Fiat Palio e uma caminhonete provocou um pequeno tumulto e deixou o trânsito parcialmente prejudicado na Rua Quintino Bocaiuva, em Rio Branco, na tarde deste sábado (8).
O acidente aconteceu entre 14h e 15h. Apesar da colisão, não houve registro de pessoas feridas.
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A ocorrência chamou a atenção de quem passava pelo local e, por alguns minutos, o fluxo de veículos ficou mais lento devido à movimentação na via. As circunstâncias que levaram à colisão não foram informadas.
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