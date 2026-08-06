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Acidente envolvendo duas motos deixa trânsito lento em Rio Branco

Colisão aconteceu nesta quinta-feira (6)

Por Redação ContilNetAtualizado
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Acidente envolvendo duas motos deixa trânsito lento em Rio Branco
Apesar do impacto da batida, não há informações sobre feridos em estado grave. — Foto: Reprodução

Duas motocicletas se envolveram em uma colisão na tarde desta quinta-feira (6), na Rua Manaus, em Rio Branco.

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O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

LEIA TAMBÉM: Bombeiros alertam para riscos de acidentes no Rio Juruá durante seca

Apesar do impacto da batida, não há informações sobre feridos em estado grave. As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade dos envolvidos ou se houve necessidade de atendimento médico.

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