Menção aos Ashaninka também chama atenção pela ligação do povo com o Acre

Menção aos Ashaninka também chama atenção pela ligação do povo com o Acre/Foto: reprodução

A cantora Anitta compartilhou, em seu perfil no Instagram, um trecho da música “Okê”, parceria com a artista indígena Kaê Guajajara e a rapper Katú Mirim, em que canta os nomes de diferentes povos originários do Brasil.

Na gravação publicada nas redes sociais, são mencionados povos como Ashaninka, Pataxó, Tikuna, Kayapó e Guarani-Kaiowá. Entre eles estão os Ashaninka, que possuem presença no Acre, principalmente na região do Alto Juruá.

“Okê” combina elementos do rap indígena e da música urbana e traz referências à resistência, à identidade e à preservação das culturas dos povos originários.

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A menção aos Ashaninka também chama atenção pela ligação do povo com o Acre. Comunidades da etnia vivem em territórios acreanos e são conhecidas pela atuação na proteção territorial e na conservação da floresta.