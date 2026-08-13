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Anitta grava vídeo cantando nova música que cita povo indígena do Acre

Menção aos Ashaninka também chama atenção pela ligação do povo com o Acre

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Anitta grava vídeo cantando nova música que cita povo indígena do Acre
Menção aos Ashaninka também chama atenção pela ligação do povo com o Acre/Foto: reprodução

A cantora Anitta compartilhou, em seu perfil no Instagram, um trecho da música “Okê”, parceria com a artista indígena Kaê Guajajara e a rapper Katú Mirim, em que canta os nomes de diferentes povos originários do Brasil.

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Na gravação publicada nas redes sociais, são mencionados povos como Ashaninka, Pataxó, Tikuna, Kayapó e Guarani-Kaiowá. Entre eles estão os Ashaninka, que possuem presença no Acre, principalmente na região do Alto Juruá.

“Okê” combina elementos do rap indígena e da música urbana e traz referências à resistência, à identidade e à preservação das culturas dos povos originários.

LEIA TAMBÉM: Anitta cita povo indígena do Acre em nova música sobre resistência e ancestralidade

A menção aos Ashaninka também chama atenção pela ligação do povo com o Acre. Comunidades da etnia vivem em territórios acreanos e são conhecidas pela atuação na proteção territorial e na conservação da floresta.

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