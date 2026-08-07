Acre está entre os estados que mais buscam caneta emagrecedora ilegal

Pesquisa acompanhou as buscas por cinco produtos comercializados como alternativas para emagrecimento

Pesquisa acompanhou as buscas por cinco produtos comercializados como alternativas para emagrecimento/Foto: Reprodução

O Acre aparece entre os cinco estados brasileiros com maior busca na internet por canetas emagrecedoras sem registro sanitário no país. O estado contabilizou 29,4 buscas por milhão de habitantes entre maio de 2025 e maio de 2026.

O levantamento faz parte do estudo “Saúde em risco na era digital: desinformação, automedicação e busca por canetas emagrecedoras não autorizadas no Brasil”, elaborado a partir de dados do Google Trends.

No ranking proporcional, o Acre ficou atrás apenas de Mato Grosso do Sul, que liderou com 88,9 pesquisas por milhão de habitantes, Mato Grosso (48,8), Distrito Federal (39) e Alagoas (33,2).

A pesquisa acompanhou as buscas por cinco produtos comercializados como alternativas para emagrecimento, mas que não possuem registro sanitário no Brasil: TG, Tirzec, Lipoless, Lipoland e Retatrutida. O interesse por esses produtos cresceu, em média, 6,29% por semana entre junho de 2025 e janeiro de 2026, antes de entrar em período de estabilidade.

O cenário ocorre em meio à popularização de medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como Ozempic, Rybelsus, Wegovy e Mounjaro, utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e, a depender do medicamento e indicação aprovada, da obesidade.

LEIA TAMBÉM: Especialista alerta para os perigos da febre das canetas emagrecedoras

A preocupação está na procura por produtos vendidos de forma irregular pela internet. Sem registro da Anvisa, não há garantia sobre a procedência, composição, concentração, qualidade ou segurança dessas substâncias.

Entre os produtos pesquisados está a retatrutida. A Anvisa já alertou que a substância permanece em fase de estudos clínicos e ainda não possui aprovação para uso terapêutico.

Conteúdo Original / Fonte: Folha de S. Paulo