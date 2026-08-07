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Acre está entre os estados que mais buscam caneta emagrecedora ilegal

Pesquisa acompanhou as buscas por cinco produtos comercializados como alternativas para emagrecimento

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Acre está entre os estados que mais buscam caneta emagrecedora ilegal
Pesquisa acompanhou as buscas por cinco produtos comercializados como alternativas para emagrecimento/Foto: Reprodução

O Acre aparece entre os cinco estados brasileiros com maior busca na internet por canetas emagrecedoras sem registro sanitário no país. O estado contabilizou 29,4 buscas por milhão de habitantes entre maio de 2025 e maio de 2026.

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O levantamento faz parte do estudo “Saúde em risco na era digital: desinformação, automedicação e busca por canetas emagrecedoras não autorizadas no Brasil”, elaborado a partir de dados do Google Trends.

No ranking proporcional, o Acre ficou atrás apenas de Mato Grosso do Sul, que liderou com 88,9 pesquisas por milhão de habitantes, Mato Grosso (48,8), Distrito Federal (39) e Alagoas (33,2).

A pesquisa acompanhou as buscas por cinco produtos comercializados como alternativas para emagrecimento, mas que não possuem registro sanitário no Brasil: TG, Tirzec, Lipoless, Lipoland e Retatrutida. O interesse por esses produtos cresceu, em média, 6,29% por semana entre junho de 2025 e janeiro de 2026, antes de entrar em período de estabilidade.

O cenário ocorre em meio à popularização de medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como Ozempic, Rybelsus, Wegovy e Mounjaro, utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e, a depender do medicamento e indicação aprovada, da obesidade.

LEIA TAMBÉM: Especialista alerta para os perigos da febre das canetas emagrecedoras

A preocupação está na procura por produtos vendidos de forma irregular pela internet. Sem registro da Anvisa, não há garantia sobre a procedência, composição, concentração, qualidade ou segurança dessas substâncias.

Entre os produtos pesquisados está a retatrutida. A Anvisa já alertou que a substância permanece em fase de estudos clínicos e ainda não possui aprovação para uso terapêutico.

Conteúdo Original / Fonte: Folha de S. Paulo
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