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Mailza presenteia Ana Castela com marchetaria e produtos regionais do Acre

Apresentação da “Boiadeira” reuniu milhares de fãs e marcou a programação desta quinta-feira (6)

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Mailza presenteia Ana Castela com marchetaria e produtos regionais do Acre
A governadora Mailza Assis acompanhou a programação e destacou a repercussão positiva do show. /Foto: Reprodução

A Arena de Shows do Parque de Exposições Wildy Viana ficou tomada por fãs na noite desta quinta-feira (6), durante a apresentação de Ana Castela, uma das atrações mais esperadas da Expoacre 2026. Conhecida nacionalmente como “Boiadeira”, a cantora levou milhares de pessoas para a sexta noite da feira e fez o público cantar em coro seus principais sucessos.

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A governadora do Acre fez questão de presentear a artista com uma obra feita em marchetaria e uma cesta com produtos regionais do estado.

Mailza acompanhou a programação e destacou a repercussão positiva do show, ressaltando que a Expoacre tem se consolidado como um espaço que reúne entretenimento, cultura e oportunidades para a população.

A governadora Mailza Assis acompanhou a programação e destacou a repercussão positiva do show. /Foto: reprodução

Com uma mistura de sertanejo, música agro e canções que conquistaram o país, Ana Castela entregou uma apresentação marcada por energia e interação com os fãs acreanos. A presença de crianças, jovens e adultos mostrou a popularidade da artista entre diferentes gerações.

LEIA TAMBÉM: Ana Castela atrai multidão de crianças e fãs para arena lotada da Expoacre

Durante a passagem pelo palco, Ana Castela agradeceu o carinho recebido no Acre e celebrou a recepção dos fãs que lotaram a arena.

Além do show, Mailza também circulou pelo Parque de Exposições, visitou estandes da economia solidária, conversou com empreendedores e reforçou a importância da feira como uma oportunidade para pequenos produtores e trabalhadores apresentarem seus negócios.

A governadora ainda utilizou as redes sociais para divulgar a campanha do Ministério Público do Acre (MP-AC) “O Acre diz chega de Violência contra Meninas e Mulheres”, reforçando a importância da conscientização e do enfrentamento à violência.

A governadora ainda utilizou as redes sociais para divulgar a campanha do Ministério Público do Acre. /Foto: reprodução

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