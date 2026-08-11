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Acre lidera ranking nacional de custo da construção em julho

Levantamento mostra ainda que o custo da construção no Acre avançou 0,80% em julho

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Acre lidera ranking nacional de custo da construção em julho
Levantamento mostra ainda que o custo da construção no Acre avançou 0,80% em julho | Foto: Reprodução

O custo para construir no Acre ultrapassou em R$ 318,47 por metro quadrado a média brasileira em julho. Segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), do IBGE, o estado registrou média de R$ 2.303,57 por m².

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O valor coloca o Acre no topo entre as 27 unidades da Federação no levantamento que considera a desoneração da folha de pagamento. No Brasil, a média ficou em R$ 1.985,10 por metro quadrado.

O Sinapi serve como referência para acompanhar os custos do setor e para elaboração e análise de orçamentos, inclusive de obras públicas. O indicador não corresponde ao preço final de venda dos imóveis.

Dentro da Região Norte, a diferença também é expressiva. A média regional foi de R$ 2.027,27, ficando R$ 276,30 abaixo do custo acreano. Rondônia aparece na sequência, com R$ 2.188,93, seguida por Roraima, com R$ 2.128,43.

O custo registrado no Acre também supera estados como Santa Catarina, onde o metro quadrado ficou em R$ 2.243,68, e Rio de Janeiro, com R$ 2.167,25.

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Em uma comparação proporcional, uma obra de 100 metros quadrados representaria um custo de aproximadamente R$ 230,3 mil considerando o índice acreano. Pela média nacional, seriam cerca de R$ 198,5 mil, uma diferença próxima de R$ 31,8 mil.

O levantamento mostra ainda que o custo da construção no Acre avançou 0,80% em julho. A variação ficou acima dos 0,44% registrados nacionalmente e dos 0,74% observados na Região Norte.

 

Conteúdo Original / Fonte: Acre News
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