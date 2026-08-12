Jovem suspeito de incendiar ônibus de R$ 2 milhões no Acre é preso

Os proprietários compareceram à delegacia e confirmaram os danos causados aos automóveis

Durante a abordagem, segundo a polícia, ele confessou ter provocado os incêndios | Foto: Reprodução

Uma sequência de incêndios criminosos mobilizou as forças de segurança durante a madrugada desta quarta-feira (12), em Assis Brasil, no interior do Acre. Um jovem identificado como Valcirio de Oliveira, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar após ser localizado enquanto empurrava uma bicicleta pelas ruas da cidade.

Segundo informações repassadas às autoridades, três veículos foram incendiados em diferentes pontos do município: um Chevrolet Onix, uma motocicleta Honda Tornado e um ônibus pertencente à empresa TransAcreana. O coletivo, que estava estacionado na região central, foi completamente destruído pelas chamas e teria valor estimado em aproximadamente R$ 2 milhões.

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A série de ocorrências começou por volta de 00h40, no bairro Cascata. Conforme os relatos registrados pela Polícia Civil, Valcirio teria utilizado uma bicicleta para se deslocar pela cidade e carregado gasolina. No local, ele teria ateado fogo a um Chevrolet Onix vermelho, ano 2019, e a uma Honda Tornado preta, ano 2006, que estavam estacionados na garagem de uma residência.

Os veículos pertenciam a pessoas diferentes. Após os incêndios, os proprietários compareceram à delegacia e confirmaram os danos causados aos automóveis.

Ainda durante a madrugada, o jovem teria se envolvido em outra ocorrência. De acordo com o relato de uma moradora, ele entrou no quintal da residência e tentou abrir à força a porta da cozinha. A mulher contou que pediu para que ele deixasse o imóvel e precisou afirmar que acionaria a polícia para que o suspeito saísse do local.

A proprietária informou que pretende representar criminalmente contra o jovem pelo crime de violação de domicílio.

Pouco tempo depois, outro incêndio foi registrado na região central de Assis Brasil. Dessa vez, o alvo teria sido um ônibus da empresa TransAcreana, que estava estacionado nas proximidades de uma praça. O veículo foi atingido pelas chamas e acabou destruído.

A localização de Valcirio ocorreu por volta das 2h40, quando policiais militares realizavam patrulhamento pela cidade e encontraram o jovem empurrando uma bicicleta cargueira pela ladeira da Avenida Raimundo Chaar.

Durante a abordagem, segundo a polícia, ele confessou ter provocado os incêndios. Os militares também perceberam sinais de embriaguez alcoólica no jovem, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil.

Na unidade policial, Valcirio teria novamente assumido a autoria dos incêndios envolvendo o carro e a motocicleta. Os proprietários dos veículos também prestaram depoimento e os relatos foram anexados ao procedimento investigativo.

A Polícia Civil deverá apurar agora a motivação da sequência de ataques, além de esclarecer todas as circunstâncias dos crimes. Também serão analisadas as condições em que o suspeito se encontrava no momento das ocorrências.

Até o momento, não foi divulgada oficialmente uma motivação para os incêndios, nem há confirmação sobre eventual uso de outras substâncias ou qualquer alteração relacionada à saúde mental do jovem.

Valcirio permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações.