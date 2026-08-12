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Mailza homenageia arte indígena acreana no Dia Nacional das Artes

ailza ressaltou o talento e a capacidade dos povos indígenas de transformar seus conhecimentos

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Mailza homenageia arte indígena acreana no Dia Nacional das Artes
Governadora também destacou a importância de valorizar o trabalho dos povos indígenas. — Foto: Reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, usou o Dia Nacional das Artes, celebrado nesta quarta-feira (12), para homenagear os povos indígenas e destacar a importância da arte na preservação da cultura e da história acreana.

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Em uma publicação nas redes sociais, a governadora ressaltou que os saberes indígenas estão presentes nas cores, nos traços e nas técnicas utilizadas na produção artística das comunidades.

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“Mais do que expressão artística, é o resultado do trabalho e da criatividade de comunidades inteiras que fazem da arte o meio de manter viva a sua cultura e de mostrar ao mundo o que elas realmente são”, afirmou Mailza.

A governadora também destacou a importância de valorizar o trabalho dos povos indígenas como parte da construção da identidade cultural do Acre.

“Valorizar a arte indígena é reconhecer o quanto ela ajudou a construir a nossa própria história”, declarou.

Ao finalizar a homenagem, Mailza ressaltou o talento e a capacidade dos povos indígenas de transformar seus conhecimentos e tradições em manifestações que representam a identidade do estado.

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