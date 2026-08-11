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Acre tem a menor altitude máxima entre os estados brasileiros

Estado chega a 609 metros acima do nível do mar

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Acre tem a menor altitude máxima entre os estados brasileiros
Ponto mais elevado do território acreano chega a 609 metros acima do nível do mar. — Foto: Reprodução

O Acre está no ponto mais baixo do ranking brasileiro quando o assunto é altitude máxima dos estados. Segundo o levantamento apresentado no mapa, o ponto mais elevado do território acreano chega a 609 metros acima do nível do mar, colocando o estado na última posição entre as 27 unidades da federação. As informações constam no perfil Mapinhas do Mundo.

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Na outra ponta está o Amazonas, que lidera a lista com 2.994 metros, marca atribuída ao Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil.

Entre os estados da Região Norte, o Acre também aparece na última colocação. O Amazonas lidera com 2.994 metros, seguido por Roraima (2.739 m), Tocantins (1.340 m), Rondônia (1.126 m), Pará (1.060 m) e Amapá (701 m).

A diferença entre os extremos da própria região chega a 2.385 metros. O resultado coloca o Acre abaixo inclusive do Amapá, que registra 701 metros como maior altitude no levantamento.

Acre abaixo de 1 mil metros

Além do Acre e do Amapá, outros estados apresentam altitudes máximas relativamente baixas. No Nordeste, por exemplo, Sergipe aparece com 742 metros, enquanto Maranhão chega a 804 metros.

Já nas regiões Sudeste e Sul estão alguns dos estados com maiores altitudes máximas do país. Minas Gerais e Espírito Santo aparecem com 2.892 metros, São Paulo com 2.798 metros e Rio de Janeiro com 2.791 metros.

O ranking mostra, portanto, uma grande variação do relevo brasileiro, que vai dos 609 metros registrados como altitude máxima do Acre aos quase 3 mil metros alcançados no Amazonas.

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