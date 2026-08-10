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Mailza celebra aniversário da filha em vídeo, “Faz tudo valer a pena”

Registros mostram mãe e filha aproveitando momentos de lazer e brincadeiras

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Mailza celebra aniversário da filha em vídeo, “Faz tudo valer a pena”
Registros mostram mãe e filha aproveitando momentos de lazer e brincadeiras/Foto: reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, celebrou nesta segunda-feira (10) o aniversário da filha, Theodora, com uma publicação emocionante nas redes sociais. O vídeo reúne diferentes momentos da infância da pequena ao lado da mãe.

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As imagens mostram desde os primeiros passos de Theodora até momentos em que acompanhou Mailza em compromissos públicos. Outros registros mostram mãe e filha aproveitando momentos de lazer e brincadeiras em parques.

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Na homenagem, Mailza falou sobre acompanhar o crescimento da filha e garantiu que estará presente em cada etapa de sua vida.

“A mamãe vai estar sempre aqui, te dando a mão e te apoiando em cada passo da sua vidinha, filha. Porque caminhar do seu lado e ver você crescendo assim, firme e feliz, é o que faz tudo valer a pena”, escreveu a governadora.

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