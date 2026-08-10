A governadora do Acre, Mailza Assis, celebrou nesta segunda-feira (10) o aniversário da filha, Theodora, com uma publicação emocionante nas redes sociais. O vídeo reúne diferentes momentos da infância da pequena ao lado da mãe.
As imagens mostram desde os primeiros passos de Theodora até momentos em que acompanhou Mailza em compromissos públicos. Outros registros mostram mãe e filha aproveitando momentos de lazer e brincadeiras em parques.
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Na homenagem, Mailza falou sobre acompanhar o crescimento da filha e garantiu que estará presente em cada etapa de sua vida.
“A mamãe vai estar sempre aqui, te dando a mão e te apoiando em cada passo da sua vidinha, filha. Porque caminhar do seu lado e ver você crescendo assim, firme e feliz, é o que faz tudo valer a pena”, escreveu a governadora.
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