Segundo Friale, “calor, com sol e nuvens, vai predominar” no Acre ao longo deste sábado — Foto Reprodução

O sábado (15) será marcado por calor abafado, sol e nuvens em grande parte do Acre, mas o boletim meteorológico aponta também possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, que podem ser acompanhadas de temporais isolados. A previsão é do pesquisador climático Davi Friale, que destaca que o calor deve predominar neste terceiro fim de semana de agosto.

Segundo Friale, “calor, com sol e nuvens, vai predominar” no Acre ao longo deste sábado. Apesar do tempo quente, há possibilidade de chuva em diferentes pontos do estado, inclusive com ocorrência de temporais.

Nas regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão indica “calor abafado, com sol e nuvens”, mas com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais. A probabilidade de chuvas fortes e de temporais é considerada média.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário também será de tempo quente e abafado, com sol e nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais. A probabilidade de chuva forte e temporais também é classificada como média.

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Temperaturas

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas mínimas devem ficar entre 22ºC e 24ºC, enquanto as máximas podem chegar a 36ºC.

Na região de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, o calor será ainda mais intenso, com máximas previstas entre 35ºC e 37ºC.

Em Plácido de Castro e Acrelândia, as máximas também devem variar de 34ºC a 36ºC. Já em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão é semelhante, com temperaturas de até 36ºC.

Em Tarauacá e Feijó, os termômetros podem marcar entre 34ºC e 36ºC. No Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves devem ter máximas entre 32ºC e 34ºC.

Umidade e ventos

Na parte leste e sul do estado, a umidade relativa do ar pode cair para 35% a 45% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 85% e 95%.

No centro e oeste do Acre, a umidade mínima deve variar entre 45% e 55%, com máxima de até 100% ao amanhecer.

Friale também aponta média probabilidade de ventos fortes com perigo nas duas regiões do estado.

A previsão ocorre poucos dias depois de uma incursão de ar polar que derrubou as temperaturas no Acre. Segundo o pesquisador, Rio Branco chegou a registrar 19,4ºC na manhã da quarta-feira, 12, enquanto Assis Brasil amanheceu com 19,2ºC na quinta-feira, 13.

Agora, porém, o cenário é de retorno do calor. Para Friale, o fim de semana será marcado justamente pela persistência das altas temperaturas no estado.