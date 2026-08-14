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Acreana encontra Pedroca em viagem e arranca promessa de visita ao Acre

Momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pela acreana

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pela acreana/Foto: reprodução
Momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pela acreana | Foto: Reprodução

A criadora de conteúdo acreana Amanda Marques compartilhou um momento descontraído ao lado da influenciadora Pedroca durante uma viagem. Em um vídeo gravado enquanto os dois estavam na praia, ela afirmou que pretende conhecer o Acre em setembro.

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Durante a conversa, Amanda fala sobre o estado e Pedroca confirma a intenção de visitar o território acreano nos próximos meses.

“Meu amor, eu vou nesse Acre”, brincou o influenciadora.

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O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pela acreana.

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