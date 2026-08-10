Atualmente no cargo pelo Rio Grande do Norte, ele tenta renovar o mandato

Eleito senador pelo Rio Grande do Norte em 2018, Styvenson chegou ao Congresso após uma carreira construída no estado. /Foto: reprodução

Natural de Rio Branco, no Acre, o senador Styvenson Valentim (Podemos) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 2.754.814,75 para as eleições de 2026. Atualmente no cargo pelo Rio Grande do Norte, ele tenta renovar o mandato e aparece em posição de destaque nos levantamentos sobre a corrida eleitoral no estado.

Uma pesquisa AtlasIntel/94FM realizada em julho colocou o senador na primeira colocação, com 21,4% das intenções de voto. O cenário, porém, é de proximidade entre os principais concorrentes: Samanda Alves (PT) registrou 18,2%, Coronel Hélio (PL), 15,3%, e Rafael Motta (PDT), 14,4%. Pela margem de erro, os quatro aparecem tecnicamente empatados.

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Outro levantamento, divulgado pelo Data Capital em agosto, apresentou vantagem maior para o parlamentar. Na pesquisa estimulada, Styvenson alcançou 32%, enquanto Zenaide Maia ficou com 25%.

O desempenho também aparece em pesquisas municipais. Em um levantamento realizado em Caicó pelo instituto Media Inteligência, o senador chegou a 33% na pesquisa espontânea, modalidade em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos.

Eleito senador pelo Rio Grande do Norte em 2018, Styvenson chegou ao Congresso após uma carreira construída no estado. Agora, busca permanecer no Senado por mais oito anos em uma eleição que terá duas cadeiras disponíveis.

A declaração de bens apresentada para o pleito reúne patrimônio de R$ 2,75 milhões. Os valores e os demais dados dos candidatos integram as informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

Apesar da vantagem registrada em parte dos levantamentos, a disputa ainda está em andamento e o cenário pode mudar até a votação, marcada para outubro.