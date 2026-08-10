Os dados estão disponíveis para consulta no Divulgacand

Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

A pré-candidato a vice-governadora na chapa de Mailza Assis, Jéssica Sales, registrou junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) um patrimônio total de R$ 1.365.000,00 para as Eleições Gerais de 2026.

Na declaração prestada à Justiça Eleitoral, os bens da médica são uma caminhonete Toyota Hilux, no valor de R$ 300.000,00, além de 5 mil quotas na empresa Sales & Comar LTDA, no valor de R$ 5.000,00 e 60 mil quotas da empresa E. F. J. Sales & Cia LTDA, no valor de R$ 60 mil.

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Jessica também declarou um apartamento residencial no valor de R$ 1.000.000,00.

Os dados estão disponíveis no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na última eleição que Jessica se candidatou, em 2024, a médica declarou R$ 1.145.000,00 em bens.

Entre os bens, Jéssica colocou, na época, um apartamento financiado no Gama-DF, no valor de R$ R$ 780 mil; 60.000 quotas da empresa E.F.J. Sales & Cia LTDA no valor de R$ 60 mil; 5. 000 quotas da empresa Sales & Comar LTDA, R$ 5 mil; e uma Toyota Hilux avaliada em R$ 300 mil.