Adesivaço faz parte da programação do candidato neste início de campanha

Adesivaço faz parte da programação do candidato neste início de campanha/Foto: Assessoria

Com a campanha eleitoral em andamento, os candidatos ao Governo do Acre começaram a intensificar os atos de mobilização e o contato com os eleitores.

Na tarde desta segunda-feira (17), o senador e candidato ao governo Alan Rick (Republicanos) reuniu apoiadores durante um adesivaço realizado na “Casa 10”, no Segundo Distrito de Rio Branco. O espaço funciona no prédio da antiga Agroboi, próximo à cabeceira da Ponte de Concreto.

O ato reuniu uma multidão de apoiadores, que compareceram com bandeiras e outros materiais da campanha. Música e manifestações de apoio também marcaram a movimentação no local.

O adesivaço faz parte da programação de Alan Rick neste início de campanha. Antes do ato, o candidato também cumpriu outros compromissos previstos na agenda desta segunda-feira.

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A programação será encerrada com o comício “Abraço na Comunidade”, previsto para começar às 18h30, na Avenida Dorval Camilo, nº 2.098, no bairro Canaã, em Rio Branco.