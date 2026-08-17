17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos

Alan reúne multidão de apoiadores em adesivaço no Segundo Distrito

Adesivaço faz parte da programação do candidato neste início de campanha

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Alan reúne multidão de apoiadores em adesivaço no Segundo Distrito
Adesivaço faz parte da programação do candidato neste início de campanha/Foto: Assessoria

Com a campanha eleitoral em andamento, os candidatos ao Governo do Acre começaram a intensificar os atos de mobilização e o contato com os eleitores.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Na tarde desta segunda-feira (17), o senador e candidato ao governo Alan Rick (Republicanos) reuniu apoiadores durante um adesivaço realizado na “Casa 10”, no Segundo Distrito de Rio Branco. O espaço funciona no prédio da antiga Agroboi, próximo à cabeceira da Ponte de Concreto.

Adesivaço faz parte da programação do candidato neste início de campanha/Foto: Assessoria

O ato reuniu uma multidão de apoiadores, que compareceram com bandeiras e outros materiais da campanha. Música e manifestações de apoio também marcaram a movimentação no local.

O adesivaço faz parte da programação de Alan Rick neste início de campanha. Antes do ato, o candidato também cumpriu outros compromissos previstos na agenda desta segunda-feira.

LEIA TAMBÉM: Acre registra 359 candidatos na disputa eleitoral em 2026; veja cargos

A programação será encerrada com o comício “Abraço na Comunidade”, previsto para começar às 18h30, na Avenida Dorval Camilo, nº 2.098, no bairro Canaã, em Rio Branco.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.