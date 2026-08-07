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Onda polar chega ao Acre na próxima semana com ventos fortes e chuvas

Conforme Friale, há possibilidade de chuvas no Acre já a partir de segunda-feira (10)

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Inmet prevê risco de chuvas intensas e ventos fortes ao longo deste sábado (25). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo”
Inmet prevê risco Conforme Friale, há possibilidade de chuvas no Acre já a partir de segunda-feira (10) | Foto: Anne Nascimento/ContilNet

O tempo deve mudar no Acre no início da próxima semana, com previsão de chuva e uma leve redução nas temperaturas. Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, do site O Tempo Aqui, uma fraca onda polar deve alcançar o estado nas primeiras horas da próxima terça-feira (11).

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A chegada do sistema poderá ser acompanhada por fortes rajadas de vento e diminuir um pouco o calor. A principal mudança, porém, será nas condições para chuva, com possibilidade de precipitações fortes em algumas áreas.

A instabilidade pode começar antes mesmo da entrada do ar polar. Conforme Friale, há possibilidade de chuvas no Acre já a partir de segunda-feira (10).

LEIA TAMBÉM: Friale prevê calor de até 36°C e chegada de chuvas ao Acre; saiba mais

Ao mesmo tempo, uma massa de ar polar de intensidade muito maior está sendo monitorada para a próxima semana. A previsão é de que o sistema provoque frio intenso principalmente na Região Sul do país. No Acre, entretanto, os efeitos dessa forte onda de frio deverão ser pouco sentidos.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui
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