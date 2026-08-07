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Quem são as cinco vítimas que morreram em acidente trágico na BR-364

O velório das vítimas está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (7), no Ginásio do Calçadão, em Acrelândia

Por Redação ContilNetAtualizado
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Quem são as cinco vítimas que morreram em acidente trágico na BR-364
Vítimas eram de Acreländia, interior do Acre/Foto: Reprodução

Cinco moradores de Acrelândia perderam a vida em um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, em Rondônia. As vítimas viajavam em um carro de passeio que colidiu de frente com uma carreta nas proximidades do distrito de Vista Alegre, no trecho da rodovia entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a força do impacto foi tão grande que todos os ocupantes do automóvel morreram ainda no local. A rodovia ficou parcialmente interditada durante a noite para o trabalho da perícia e a retirada dos veículos. As causas do acidente seguem sendo investigadas.

VEJA MAIS: Tragédia na BR-364: colisão entre Fiat Uno e carreta mata cinco pessoas

O velório das vítimas está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (7), no Ginásio do Calçadão, em Acrelândia.

As vítimas foram identificadas como:

  • Claudemir Resendes Tomaz, de 40 anos;
  • Vera Claudia Resendes, de 64 anos, mãe de Claudemir;
  • Ocilene Martins de Souza, de 37 anos, servidora pública do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Acrelândia;
  • Luana Vitória Souza Ferreira, de 9 anos, filha de Ocilene;
  • Maria Valdirene Santos Ramos, de 51 anos, motorista do veículo e também servidora do Cras de Acrelândia.

A tragédia comoveu moradores de Acrelândia, município de onde eram todas as vítimas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que provocou a colisão frontal entre o carro e a carreta.

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