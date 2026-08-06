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Mailza e Alysson acompanham desfile da Revolução Acreana

Cerimônia foi realizada nas ruas do bairro 6 de Agosto, um dos mais tradicionais da capital

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Mailza e Alysson acompanham desfile da Revolução Acreana

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e a governadora Mailza Assis participaram, na manhã desta quinta-feira (6), do tradicional desfile cívico em comemoração ao 6 de Agosto, data que marca o início da Revolução Acreana e integra o calendário histórico do estado.

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A cerimônia foi realizada nas ruas do bairro 6 de Agosto, um dos mais tradicionais da capital, e reuniu escolas, fanfarras, instituições militares, representantes de órgãos públicos e moradores, que acompanharam as homenagens à história acreana.

Além do prefeito e da governadora, também prestigiaram o evento o senador Sérgio Petecão e o deputado estadual Wendy Lima, que acompanharam o desfile ao lado de outras autoridades.

O desfile integra as comemorações anuais da Revolução Acreana, iniciada em 6 de agosto de 1902 sob a liderança de Plácido de Castro. O movimento foi decisivo para a incorporação do Acre ao território brasileiro, oficializada posteriormente com a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903.

Durante a solenidade, as autoridades acompanharam as apresentações das escolas e das corporações participantes, em um ato que mantém viva a memória de um dos episódios mais importantes da formação histórica do Acre.

Confira:

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