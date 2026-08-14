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Prefeito Alysson acompanha ações de melhorias no bairro Santa Inês

Prefeito destacou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), os serviços realizados pela Prefeitura no bairro

Por Sávio Buriti, ContilNet
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A Prefeitura afirma que a intenção é manter a atuação nos bairros e ampliar os serviços de recuperação viária. Foto: reprodução
A Prefeitura afirma que a intenção é manter a atuação nos bairros e ampliar os serviços de recuperação viária. Foto: Secom

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, destacou nesta sexta-feira (14), em uma publicação nas redes sociais, o avanço da Operação Tapa-Buraco no bairro Santa Inês. A ação da Prefeitura busca melhorar as condições das ruas e garantir mais segurança para moradores e condutores que utilizam as vias diariamente.

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Na publicação, o prefeito ressaltou que os serviços estão sendo realizados de forma gradual, com as equipes avançando por diferentes bairros da capital. A recuperação dos trechos danificados tem como objetivo melhorar a mobilidade e facilitar o deslocamento da população.

Na publicação, o prefeito ressaltou que os serviços estão sendo realizados de forma gradual

Na publicação, o prefeito ressaltou que os serviços estão sendo realizados de forma gradual | Foto: Secom

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“Seguimos trabalhando, bairro por bairro, cuidando das ruas e melhorando a mobilidade da nossa cidade”, destacou Alysson na publicação.

A operação integra as ações de manutenção da infraestrutura urbana de Rio Branco. O trabalho inclui a recuperação de pontos que apresentam buracos e desgastes na pavimentação, problemas que podem comprometer o trânsito e aumentar os riscos para quem circula pelas ruas.

A Prefeitura afirma que a intenção é manter a atuação nos bairros e ampliar os serviços de recuperação viária, reforçando a presença da gestão municipal nas comunidades.

 

A atuação da administração municipal em operações tapa-buracos já vem sendo realizada em diferentes regiões da capital. Em maio, Alysson Bestene acompanhou pessoalmente uma intervenção no Conjunto Esperança e afirmou que os trabalhos seriam ampliados durante o período de verão amazônico.

Com a nova frente de trabalho no Santa Inês, a gestão busca avançar na recuperação da malha viária e atender demandas relacionadas à infraestrutura e à mobilidade urbana.

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