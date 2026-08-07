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Ana Castela autografa chapéu para ajudar no tratamento de irmãos

Campanha pretende arrecadar R$ 5,2 milhões

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Ana Castela autografa chapéu para ajudar no tratamento de irmãos
Campanha pretende arrecadar R$ 5,2 milhões/Foto: reprodução

A mobilização em torno do tratamento dos irmãos Pedro e Tiago ganhou um novo reforço durante a Expoacre 2026. Ana Castela entrou na campanha e autografou um chapéu que será leiloado para ajudar na arrecadação dos recursos necessários aos meninos.

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O encontro aconteceu na noite desta quinta-feira (6), quando a cantora esteve no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, para se apresentar na feira.

Mãe dos irmãos, Fabíula Fleming acompanhou o momento e agradeceu a Ana Castela pela forma carinhosa como recebeu a família e abraçou a campanha. O chapéu assinado pela artista será destinado a um leilão, e o valor arrecadado será revertido para o tratamento de Pedro e Tiago.

Fabíula também agradeceu à governadora do Acre, Mailza Assis, por possibilitar o encontro com a cantora e pela atenção demonstrada à história dos irmãos.

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Pedro e Tiago convivem com a LGMD2C, uma forma rara de distrofia muscular que causa perda progressiva da força muscular. A família continua realizando diferentes ações para conseguir os recursos necessários ao tratamento.

 

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