Jorge sobre ‘excluir Inácio: “Quem quer muito sem poder termina com nada sem querer”

Ex-senador afirmou que escolha teve como objetivo ampliar as chances da esquerda

O petista ressaltou que Inácio tem legitimidade para disputar a eleição | Foto: Reprodução

O pré-candidato ao Senado pelo PT, Jorge Viana, comentou durante sabatina do ContilNet, na Expoacre 2026, a decisão da federação formada por PT, PCdoB e PV de lançar apenas um nome para a disputa ao Senado, deixando de fora o professor Inácio Moreira, que manteve sua candidatura pelo PSOL.

Questionado sobre a exclusão de Inácio da chapa que também tem o médico Thor Dantas ao Governo do Estado, Jorge afirmou que a estratégia foi definida pela coligação e teve como foco concentrar forças na tentativa de recuperar uma cadeira no Senado.

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“Quantos senadores nós temos? Nenhum. Quantos deputados federais dos oito nós temos? Nenhum. Nós não temos nada”, afirmou.

Jorge relembrou a eleição de 1994, quando, segundo ele, a esquerda também optou por concentrar esforços em uma única candidatura ao Senado, lançando Marina Silva.

“Eu falei para a Marina: ‘Você vai ser a única candidata ao Senado que tem dois votos’, para ver se a gente ganhava o mandato. Foi uma tentativa, e nós ganhamos”, disse.

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O petista ressaltou que Inácio tem legitimidade para disputar a eleição, mas afirmou que a federação decidiu apresentar apenas um candidato ao Senado.

“O Inácio tem todo o direito de ser candidato, mas a nossa coligação só tem um candidato, que sou eu. Fui escolhido. E está tudo na paz. Não tem problema nenhum”, declarou.

Ao defender a estratégia, Jorge argumentou que uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial aumentaria a importância de o Acre contar com um senador alinhado ao governo federal.

“Acho que o presidente Lula tem grande chance de ser reeleito. Se isso acontecer, quem será o interlocutor do Acre para garantir que os grandes projetos cheguem ao estado?”, questionou.

Assista a entrevista na íntegra: