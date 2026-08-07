08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Jorge sobre ‘excluir Inácio: “Quem quer muito sem poder termina com nada sem querer”

Ex-senador afirmou que escolha teve como objetivo ampliar as chances da esquerda

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
O petista ressaltou que Inácio tem legitimidade para disputar a eleição,
O petista ressaltou que Inácio tem legitimidade para disputar a eleição | Foto: Reprodução

O pré-candidato ao Senado pelo PT, Jorge Viana, comentou durante sabatina do ContilNet, na Expoacre 2026, a decisão da federação formada por PT, PCdoB e PV de lançar apenas um nome para a disputa ao Senado, deixando de fora o professor Inácio Moreira, que manteve sua candidatura pelo PSOL.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Questionado sobre a exclusão de Inácio da chapa que também tem o médico Thor Dantas ao Governo do Estado, Jorge afirmou que a estratégia foi definida pela coligação e teve como foco concentrar forças na tentativa de recuperar uma cadeira no Senado.

VEJA MAIS: Após ser ‘excluído’ da chapa da esquerda, Inácio diz que seguirá com Jorge e Thor

“Quantos senadores nós temos? Nenhum. Quantos deputados federais dos oito nós temos? Nenhum. Nós não temos nada”, afirmou.

Jorge relembrou a eleição de 1994, quando, segundo ele, a esquerda também optou por concentrar esforços em uma única candidatura ao Senado, lançando Marina Silva.

“Eu falei para a Marina: ‘Você vai ser a única candidata ao Senado que tem dois votos’, para ver se a gente ganhava o mandato. Foi uma tentativa, e nós ganhamos”, disse.

 

O petista ressaltou que Inácio tem legitimidade para disputar a eleição, mas afirmou que a federação decidiu apresentar apenas um candidato ao Senado.

“O Inácio tem todo o direito de ser candidato, mas a nossa coligação só tem um candidato, que sou eu. Fui escolhido. E está tudo na paz. Não tem problema nenhum”, declarou.

Ao defender a estratégia, Jorge argumentou que uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial aumentaria a importância de o Acre contar com um senador alinhado ao governo federal.

“Acho que o presidente Lula tem grande chance de ser reeleito. Se isso acontecer, quem será o interlocutor do Acre para garantir que os grandes projetos cheguem ao estado?”, questionou.

Assista a entrevista na íntegra:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.