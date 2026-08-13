Luciano construía uma casinha de passarinhos encomendada pelo dentista Pancho Roque quando retirou os óculos de proteção e acabou sofrendo um grave acidente com a madeira.

Luciano perdeu praticamente metade do dedo durante a construção de uma casinha de passarinhos encomendada pelo dentista Pancho Roque/Foto cedida

O que era para ser apenas mais um trabalho de carpintaria terminou em um grave acidente para Luciano. O profissional, de Rio Branco, construía uma casinha de passarinhos a pedido do dentista Pancho Roque, quando sofreu um corte que provocou a perda de praticamente metade de um dos dedos.

Pancho havia explicado o projeto por meio de um desenho improvisado, mostrando ao carpinteiro como queria que a casinha fosse construída. Luciano começou a executar a peça, mas acabou se distraindo durante o serviço.

Segundo o próprio carpinteiro, ele havia retirado os óculos de proteção para beber água e, ao retornar ao trabalho, esqueceu de colocá-los novamente. Enquanto cortava a madeira, acabou atingindo o dedo.

“Foi um descuido. Para beber água, tirei o óculos e aí fui cortar madeira. Esqueci o óculos e passei a madeira no dedo”, relatou Luciano.

O acidente deixou uma marca grave e serviu de alerta para os riscos presentes em atividades que envolvem ferramentas e materiais cortantes. Luciano reforça que o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) deve ser mantido durante todo o trabalho, sem exceções.

Ele também chama atenção para outro fator que pode contribuir para acidentes: a distração. Conversas durante o manuseio de ferramentas, mesmo quando parecem inofensivas, podem fazer com que o trabalhador perca a concentração justamente no momento em que precisa de maior atenção.

Veja o vídeo: