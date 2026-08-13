Já a cerimônia oficial de casamento está marcada para o dia 20 de agosto

Cenários internacionais e paisagens de tirar o fôlego fazem parte da contagem regressiva para o casamento dos médicos acreanos Allan Queiroga e Carol Linhares.

O casal está na Argentina para uma série de registros românticos e celebrações. Os registros foram compartilhados nos perfis dos médicos no Instagram.

A agenda do casal no país vizinho começa no dia 18 de agosto, data em que realizam um ensaio de pre-wedding à margem do deslumbrante lago Potrerillos, cercado pelas imponentes montanhas da Cordilheira dos Andes.

Já a cerimônia oficial de casamento está marcada para o dia 20 de agosto, quando os médicos trocam alianças na charmosa Vinícola Diamandes, localizada na cidade de Mendoza.

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