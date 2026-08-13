Após ser localizado e preso, o homem foi levado para os procedimentos necessários na delegacia

Após ser localizado e preso, o homem foi levado para os procedimentos necessários na delegacia/Foto: Ascom/ PCAC

Um homem de 55 anos, identificado pelas iniciais E. A. C., foi preso nesta quinta-feira (13), em Rio Branco, após ser condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.

A prisão ocorreu em uma residência na Rua do Terminal, no bairro Aeroporto Velho, e foi realizada por investigadores da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav).

Contra o homem havia um mandado de prisão decorrente de condenação já transitada em julgado, expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco. De acordo com as informações do caso, o homem ainda deverá cumprir 10 anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

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Após ser localizado e preso, o homem foi levado para os procedimentos necessários na delegacia. Em seguida, deverá ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Civil do Acre