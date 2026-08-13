13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Rio Branco

Após ser localizado e preso, o homem foi levado para os procedimentos necessários na delegacia

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Rio Branco
Após ser localizado e preso, o homem foi levado para os procedimentos necessários na delegacia/Foto: Ascom/ PCAC

Um homem de 55 anos, identificado pelas iniciais E. A. C., foi preso nesta quinta-feira (13), em Rio Branco, após ser condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A prisão ocorreu em uma residência na Rua do Terminal, no bairro Aeroporto Velho, e foi realizada por investigadores da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav).

Contra o homem havia um mandado de prisão decorrente de condenação já transitada em julgado, expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco.  De acordo com as informações do caso, o homem ainda deverá cumprir 10 anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso em oficina mecânica durante operação da Polícia Civil do Acre

Após ser localizado e preso, o homem foi levado para os procedimentos necessários na delegacia. Em seguida, deverá ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Civil do Acre
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.