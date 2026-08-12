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Após vídeo viralizar, motoboy recupera celular levado durante assalto

Rian agradeceu às pessoas que ajudaram na recuperação do aparelho

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Após vídeo viralizar, motoboy recupera celular levado durante assalto
Segundo Rian, após a grande repercussão da publicação, pessoas entraram em contato com ele e combinaram a devolução do aparelho. — Foto: Reprodução

Um motoboy, identificado pelo nome de Rian, recuperou o celular que havia sido levado durante um assalto ocorrido na noite desta terça-feira (11), na região do bairro Santa Inês, em Rio Branco. A devolução aconteceu após um vídeo publicado por ele nas redes sociais repercutir e chamar a atenção de internautas.

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Segundo Rian, após a grande repercussão da publicação, pessoas entraram em contato com ele e combinaram a devolução do aparelho em um local considerado seguro.

“Devido ao vídeo ter repercutido, eles entraram em contato conosco e entregaram o celular num local específico, com segurança. Também pediram desculpas e falaram que não vai mais acontecer”, relatou o motoboy.

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (12), Rian agradeceu às pessoas que ajudaram na recuperação do aparelho. Ele destacou que utiliza o celular para trabalhar e garantir o sustento da família.

O caso ganhou repercussão justamente pelo desfecho incomum: após a divulgação do assalto e a mobilização nas redes sociais, o aparelho acabou sendo devolvido.

 

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