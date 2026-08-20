Banco é notificado pelo Procon no Acre por atender só 3 horas por dia

A instituição bancária deverá prestar os esclarecimentos solicitados pelo órgão

Sede do Procon/Foto: Samuel Moura/Secom

Uma instituição bancária do município de Feijó recebeu uma notificação do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) após receber diversas denúncias de consumidores relacionadas às condições e ao horário de atendimento.

Segundo os relatos encaminhados ao órgão, a unidade estaria realizando atendimento ao público somente das 8h às 11h.

A instituição bancária deverá prestar os esclarecimentos solicitados pelo órgão e adotar, quando necessário, as medidas para garantir atendimento adequado aos consumidores.

A equipe do Procon em Feijó adotou as providências cabíveis e notificou a instituição financeira para que apresente esclarecimentos sobre o horário de funcionamento da agência e as condições de atendimento.