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Banda Som e Louvor reúne grande público em noite de adoração na Expoacre

Banda publicou nas redes sociais um agradecimento pela recepção dos acreanos

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Banda Som e Louvor reúne grande público em noite de adoração na Expoacre
O shoy gospel agitou a noite | Foto: Divulgação

A banda Som e Louvor comandou uma noite de música gospel durante a Expoacre 2026, nesta sexta-feira (7), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O grupo foi uma das atrações da sétima noite da feira e reuniu o público em momentos de louvor e adoração.

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Após a apresentação, a banda publicou nas redes sociais um agradecimento pela recepção dos acreanos e pelo apoio recebido para a realização do show.

“Nossa gratidão ao Governo do Estado do Acre, por todo apoio, e a todos os pastores e líderes envolvidos na realização desse momento tão especial. Deus abençoe cada um de vocês! Rio Branco, vocês foram incríveis! Que essa noite permaneça marcada na história e, principalmente, nos corações”, escreveu o grupo.

LEIA TAMBÉM: FOTOS: sétima noite de Expoacre tem casamento, show e muito mais

Nas redes sociais, cristãos acreanos também registraram diferentes momentos do show e compartilharam vídeos e fotos da apresentação. Nas publicações, muitos marcaram o perfil oficial do Som e Louvor e elogiaram a performance do grupo durante a Expoacre 2026.

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