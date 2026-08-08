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Mailza recebe vocalista da Som e Louvor e canta sucesso da banda

Governadora entrou no clima da apresentação e cantou um trecho de “Festa de Crente”

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Mailza recebe vocalista da Som e Louvor e canta sucesso da banda
Governadora entrou no clima da apresentação e cantou um trecho de “Festa de Crente”/Foto: reprodução

A banda Som e Louvor foi uma das atrações da sétima noite da Expoacre 2026, realizada nesta sexta-feira (7), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O grupo reuniu o público em uma apresentação marcada por louvor e adoração.

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Antes do show, a banda foi recebida pela governadora do Acre, Mailza Assis, que conversou com Jedson Aguiar, vocalista do grupo, e destacou a presença do público cristão na feira.

“Hoje estamos recebendo o nosso cantor Jedson, da banda Som e Louvor, que veio cantar pra esse público maravilhoso, que são nossos evangélicos, cristãos, e não também, pessoas que gostam muito e que veio nesse momento prestigiar na nossa Expoacre 2026. E eu tô aqui só aquecendo a voz, porque eu vou cantar com ele”, disse.

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Durante o encontro, a governadora entrou no clima da apresentação e cantou um trecho de “Festa de Crente”, um dos sucessos mais conhecidos da banda.

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