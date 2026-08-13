13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar

Sem luz e medo de cobras: moradores denunciam abandono de rua em Sena

Moradora afirma que vários postes estão sem lâmpadas e pede manutenção da iluminação pública

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Sem luz e medo de cobras: moradores denunciam abandono de rua em Sena
A situação se torna ainda mais preocupante durante o período de inverno. /Foto: cedida

Uma moradora do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, procurou o ContilNet nesta quarta-feira (13) para denunciar a falta de iluminação pública na Rua Projetada 3, localizada na região conhecida como Jânio Areal, onde, segundo ela, vários postes estão sem lâmpadas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com o relato, existem cerca de cinco ou seis postes ao longo da via, mas nenhum estaria funcionando. Com a chegada da noite, a rua fica completamente escura, dificultando a circulação dos moradores e aumentando a sensação de insegurança.

LEIA TAMBÉM: Celulares são arremessados para dentro do presídio de Sena Madureira

A situação se torna ainda mais preocupante durante o período de inverno. A moradora afirma que, além da dificuldade para transitar pela rua, os moradores ficam receosos com a presença de animais e insetos, inclusive cobras, em meio à escuridão.

“Às vezes a gente não vai nem para a igreja porque não tem luz. A gente tem medo de cobra”, relatou.

Segundo ela, sair de casa durante a noite exige o uso de lanternas para conseguir enxergar o caminho. A falta de iluminação também acaba deixando os moradores mais isolados, principalmente durante os períodos de chuva.

A moradora conta que já tentou chamar a atenção das autoridades por meio de vídeos publicados em grupos e redes sociais. Segundo ela, esta não seria a primeira reclamação sobre o problema. Ela afirma que já gravou pelo menos três vídeos pedindo providências, enquanto uma amiga também publicou outro registro recentemente.

“Eu já fiz bem umas duas vezes, postei nos grupos, mas até agora nada. Nós estamos pedindo por socorro. Se colocassem as lâmpadas para nós, já resolvia”, afirmou.

Nesta quarta-feira, serviços de limpeza começaram a ser realizados na região, mas a moradora diz não saber se a ação também incluirá melhorias na iluminação pública.

Enquanto aguarda uma solução, ela reforça o pedido para que os responsáveis pela manutenção da rede de iluminação verifiquem os postes da Rua Projetada 3 e providenciem a instalação ou substituição das lâmpadas. Para os moradores, uma medida simples pode fazer diferença na segurança e na rotina de quem precisa sair de casa durante a noite.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.