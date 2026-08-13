Sem luz e medo de cobras: moradores denunciam abandono de rua em Sena

Moradora afirma que vários postes estão sem lâmpadas e pede manutenção da iluminação pública

A situação se torna ainda mais preocupante durante o período de inverno. /Foto: cedida

Uma moradora do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, procurou o ContilNet nesta quarta-feira (13) para denunciar a falta de iluminação pública na Rua Projetada 3, localizada na região conhecida como Jânio Areal, onde, segundo ela, vários postes estão sem lâmpadas.

De acordo com o relato, existem cerca de cinco ou seis postes ao longo da via, mas nenhum estaria funcionando. Com a chegada da noite, a rua fica completamente escura, dificultando a circulação dos moradores e aumentando a sensação de insegurança.

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A situação se torna ainda mais preocupante durante o período de inverno. A moradora afirma que, além da dificuldade para transitar pela rua, os moradores ficam receosos com a presença de animais e insetos, inclusive cobras, em meio à escuridão.

“Às vezes a gente não vai nem para a igreja porque não tem luz. A gente tem medo de cobra”, relatou.

Segundo ela, sair de casa durante a noite exige o uso de lanternas para conseguir enxergar o caminho. A falta de iluminação também acaba deixando os moradores mais isolados, principalmente durante os períodos de chuva.

A moradora conta que já tentou chamar a atenção das autoridades por meio de vídeos publicados em grupos e redes sociais. Segundo ela, esta não seria a primeira reclamação sobre o problema. Ela afirma que já gravou pelo menos três vídeos pedindo providências, enquanto uma amiga também publicou outro registro recentemente.

“Eu já fiz bem umas duas vezes, postei nos grupos, mas até agora nada. Nós estamos pedindo por socorro. Se colocassem as lâmpadas para nós, já resolvia”, afirmou.

Nesta quarta-feira, serviços de limpeza começaram a ser realizados na região, mas a moradora diz não saber se a ação também incluirá melhorias na iluminação pública.

Enquanto aguarda uma solução, ela reforça o pedido para que os responsáveis pela manutenção da rede de iluminação verifiquem os postes da Rua Projetada 3 e providenciem a instalação ou substituição das lâmpadas. Para os moradores, uma medida simples pode fazer diferença na segurança e na rotina de quem precisa sair de casa durante a noite.