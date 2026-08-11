Os valores foram mantidos nos mesmos patamares das eleições de 2022 por decisão do TSE

Palácio Rio Branco, sede do Governo do Acre/Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre poderão gastar até R$ 3.557.761,23 no primeiro turno das eleições de 2026. O limite foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e vale para cada candidatura.

Em caso de segundo turno, o teto individual cai para R$ 1.778.880,62. Os valores foram mantidos nos mesmos patamares das eleições de 2022 por decisão do TSE.

Com o início do período eleitoral e o registro das candidaturas, os dados declarados pelos candidatos permitem também conhecer o patrimônio informado à Justiça Eleitoral. Entre os nomes que já registraram candidatura, há uma diferença significativa nos valores declarados.

O senador Alan Rick (Republicanos), candidato ao Governo do Acre, declarou patrimônio de R$ 5.244.567,72.

A declaração inclui um imóvel residencial avaliado em R$ 1,319 milhão, um Jeep Grand Cherokee declarado por R$ 236.794,96, além de diversos investimentos e aplicações financeiras.

Entre os valores informados estão R$ 999.614,79 em um fundo de investimento da Caixa, R$ 800 mil em um fundo de infraestrutura do BTG Pactual e R$ 573.106,16 em uma aplicação de renda fixa. Alan Rick também declarou R$ 150 mil em dinheiro em espécie e R$ 200 mil em Certificados de Recebíveis do Agronegócio.

A governadora Mailza Assis (PP), por outro lado, declarou patrimônio de R$ 167.482,91 ao TSE.

A maior parte do valor está concentrada em uma aplicação de renda fixa da Caixa Econômica Federal, declarada em R$ 121.227,64. Ela também informou R$ 46 mil em uma conta da Caixa e R$ 255,27 em outra conta bancária.

O médico Dr. Luisinho (Agir) declarou não possuir bens.

Já Tião Bocalom (PSDB) consta na relação encaminhada com o mesmo patrimônio de R$ 167.482,91 atribuído a Mailza Assis. Como os dados são idênticos, é necessário conferir a declaração individual do candidato no sistema oficial antes da publicação para evitar uma possível duplicidade de informação.

Thor Dantas (PSB) e Eudo Rafael (PCB), por sua vez, ainda não haviam registrado suas candidaturas no momento do levantamento dos dados.

O que é o limite de gastos?

O teto estabelecido pelo TSE não corresponde ao patrimônio pessoal dos candidatos nem significa que todos terão de gastar esse valor. Trata-se do limite máximo de despesas permitido para cada campanha.

Além dos gastos contratados diretamente pela candidatura, o cálculo considera outras despesas e transferências relacionadas à campanha, conforme as regras da Justiça Eleitoral. Candidatos ou partidos que ultrapassarem o limite ficam sujeitos a multa equivalente a 100% do valor excedente, além de outras consequências previstas na legislação.

Para as eleições de 2026, o TSE decidiu manter os limites utilizados no pleito de 2022, considerando, entre outros fatores, a manutenção do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no mesmo patamar e a necessidade de preservar o equilíbrio financeiro entre as candidaturas.

Assim, cada candidato ao Governo do Acre poderá movimentar até R$ 3,55 milhões em despesas no primeiro turno, independentemente do tamanho de seu patrimônio pessoal declarado à Justiça Eleitoral.