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Câmara de Rio Branco deve retomar sessões em nova sede após recesso

A expectativa é que as sessões sejam retomadas já na nova sede na próxima semana

Por Matheus Mello, ContilNet
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Câmara de Rio Branco deve retomar sessões em nova sede após recesso
Nova sede da Câmara Municipal/Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Rio Branco deve retomar as sessões na próxima semana já em sua nova sede, localizada na região próxima ao Centro Universitário Uninorte, em frente à Polícia Federal. A informação foi dada pelo vereador Matheus Paiva (União Brasil) durante a transmissão do ContilNet na Expoacre 2026, nesta sexta-feira (7).

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Segundo o parlamentar, o retorno dos trabalhos, que estava previsto para esta semana, foi adiado justamente em razão da mudança para o novo prédio.

“A Câmara era para retornar nessa semana, mas por uma boa notícia ainda não retornamos. Estamos fazendo a transição para a nova sede da Câmara”, explicou.

Matheus Paiva afirmou que parte da estrutura já está instalada, incluindo as poltronas do plenário, e destacou que o novo espaço foi planejado para oferecer melhores condições aos vereadores, servidores, população e profissionais de imprensa.

“Vai ser uma Câmara totalmente estruturada e adequada para os parlamentares, para a população que nos acompanha e para vocês da imprensa. Vai ter uma salinha lá para a imprensa, climatizada, na nossa nova Câmara Municipal”, afirmou.

A expectativa é que as sessões sejam retomadas já na nova sede na próxima semana.

Matheus Paiva é vereador de Rio Branco/Foto: ContilNet

“Se Deus quiser, semana que vem estaremos lá na nova sede”, disse o vereador.

Sonho antigo

Durante a entrevista, Paiva também destacou que a mudança representa a realização de uma reivindicação antiga dos servidores e parlamentares da Câmara Municipal.

Segundo ele, Rio Branco era a única capital brasileira cuja Câmara ainda não contava com uma sede própria.

“A Câmara Municipal, o Everton, é a única Câmara de capital que ainda não tinha uma sede própria. Então, esse ano será um sonho para todos os servidores da Câmara Municipal, para nós, parlamentares e para toda a população aqui de Rio Branco”, declarou.

O vereador também citou o próximo concurso público da Câmara, anunciado pelo presidente da Casa, Joab Lira, e disse que a nova estrutura deverá receber os futuros servidores.

“Para quem vai passar no concurso que vai entrar também. Concurso novo que o nosso presidente Joab Lira já anunciou que em breve teremos novos servidores na Câmara Municipal de Rio Branco”, afirmou.

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