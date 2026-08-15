Alan, Mailza, Bocalom e Thor têm agendas previstas para os primeiros dias de campanha

Candidatos irão cumprir uma agenda extensa a partir deste domingo (16).

Com o início oficial da campanha eleitoral neste domingo, 16, os candidatos ao Governo do Acre já definiram as primeiras agendas para mobilizar apoiadores e apresentar suas candidaturas. As atividades estão previstas para diferentes regiões do estado, incluindo Rio Branco, Juruá, Tarauacá, Feijó e Alto Acre.

O senador Alan Rick inicia sua campanha pelo interior. Em Tarauacá, a programação começa às 8h, com uma cicleata e concentração no aeroporto. Às 9h, será inaugurada a Casa 10. À tarde, às 15h, o candidato participa do lançamento da candidatura de Zé Maria, do Novo, a deputado estadual.

Depois, Alan Rick segue para Feijó, onde participa de uma carreata às 17h e, às 18h, do lançamento da campanha de Roberto Duarte à reeleição para deputado federal.

Na segunda-feira, 17, será a vez de Rio Branco receber a campanha. Às 17h, haverá um adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito e, às 18h30, o comício “Abraço na Comunidade”, no bairro Canaã.

Bocalom terá ações simultâneas no interior e carreata na capital

O ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) também inicia oficialmente a campanha ao Governo do Acre neste domingo com uma programação descentralizada.

Estão previstas ações simultâneas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e no Alto Acre, conduzidas por diferentes grupos e lideranças ligados à candidatura. Em Cruzeiro do Sul, a mobilização será comandada pelo candidato a vice-governador, sargento Adônis, e sua equipe. N

o Alto Acre, o candidato ao Senado Eduardo Velloso estará acompanhado de candidatos a deputado estadual, entre eles Emerson Leão, além do vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo. A programação começa às 6h, com uma atividade no mercado e distribuição de material de campanha.

Em Rio Branco, a juventude do PSDB fará um adesivaço às 8h, na Praça do São Francisco, enquanto o movimento de mulheres do partido realizará uma ação na rotatória abaixo do viaduto Mamédio Bittar.

A principal atividade na capital será uma carreata às 15h, com concentração no Conjunto Universitário. O percurso passará por Mocinha Magalhães, Rui Lino II, Joafra, Rui Lino I, Tucumã e Jardim Primavera, seguindo até a região do Lago do Amor.

A carreata também passará pelo elevado Beth Bocalom e pelo viaduto Mamédio Bittar, com dispersão em frente ao Aramix.

Mailza e Jéssica Sales

A governadora Mailza Assis (Progressistas), candidata à reeleição, terá uma mobilização no Juruá ao lado da candidata a vice-governadora, Jéssica Sales (MDB).

As duas participam na sexta-feira, 21, de um ato em Cruzeiro do Sul, marcado para as 16h30, na Antiga Napolitana, no Centro da cidade.

A atividade da coligação Avança Acre deve reunir apoiadores, militantes e lideranças políticas da região. Jéssica Sales é natural de Cruzeiro do Sul e participará da mobilização em sua cidade natal.

A chapa também conta com Gladson Cameli e Márcio Bittar como candidatos ao Senado.

Thor Dantas e Jorge Viana

Também neste domingo, haverá em Rio Branco o lançamento das campanhas de Thor Dantas ao Governo do Acre e Jorge Viana ao Senado.

O ato conjunto está marcado para as 8h, no auditório da Livraria Paim, no Centro da capital. A programação prevê a participação de militantes, apoiadores e lideranças políticas, além de transmissão ao vivo pela internet.

Dr. Luisinho

A reportagem entrou em contato com o Dr. Luisinho, também candidato ao Governo do Acre. Até o fechamento desta matéria, no entanto, não houve retorno. O espaço segue aberto.