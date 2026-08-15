Militares encontraram cadernos com anotações que seriam referentes à contabilidade do tráfico

M. assumiu a propriedade dos entorpecentes e afirmou que estava envolvido na atividade criminosa. — Foto: Reprodução

M. de S. B. foi preso na tarde desta sexta-feira (14), suspeito de tráfico de drogas, após ser flagrado, segundo a Polícia Militar, fracionando e pesando entorpecentes dentro de um imóvel abandonado na Rua Balão Barros, na Quadra 06, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 2° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento pela região, quando decidiram averiguar a residência, que já seria conhecida pelas forças de segurança por ter sido utilizada anteriormente por integrantes de organizações criminosas para esconder um homem foragido da Justiça conhecido pelo apelido de “Diabo Branco”.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o portão aberto e perceberam um forte odor característico de entorpecentes vindo de dentro da residência.

Como o muro lateral do imóvel era baixo, os militares conseguiram visualizar o interior da casa pela porta da cozinha. Segundo o registro da ocorrência, M. foi visto sentado no chão, usando uma calça preta, enquanto realizava o fracionamento e a pesagem de drogas.

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Durante a averiguação, os militares encontraram cadernos com anotações que seriam referentes à contabilidade do tráfico, além de diversas porções de entorpecentes já embaladas para comercialização. Também foram localizadas quantidades maiores de drogas que, segundo a polícia, ainda estavam sendo cortadas, fracionadas e pesadas.

Os policiais apreenderam ainda diversas cédulas de dinheiro em valores trocados, situação que, conforme o registro, seria compatível com a comercialização de drogas.

De acordo com a ocorrência, M. assumiu a propriedade dos entorpecentes e afirmou que estava envolvido na atividade criminosa com o objetivo de obter mais dinheiro. Ele teria alegado que os rendimentos do trabalho não eram suficientes para quitar suas dívidas.

Durante a ocorrência, o suspeito solicitou aos policiais a troca de roupa porque a calça que usava estava rasgada. O pedido foi atendido pela equipe.

Já na delegacia, ainda conforme o registro policial, M. teria declarado possuir antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para ser tomada as medidas cabíveis.