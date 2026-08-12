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Casal acreano encara mais de mil km de moto até Cusco e grava aventura

Casal registrou a aventura em um vlog publicado nas redes sociais

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Casal acreano encara mais de mil km de moto até Cusco e grava aventura
Ao todo, o percurso entre Rio Branco e Cusco é de aproximadamente 1.100 quilômetros por estrada, dependendo da rota escolhida./ Foto: reprodução

A acreana Evelin Araújo e o marido, Leudo Nascimento, compartilharam no Instagram e no TikTok registros de uma aventura sobre duas rodas que levou o casal do Acre até Cusco, no Peru.

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A viagem foi registrada em formato de vlog e mostra diferentes momentos do percurso feito de moto, desde a saída do Acre até a chegada ao destino peruano. Os registros foram publicados nas redes sociais e despertaram a curiosidade dos seguidores sobre a experiência vivida pelo casal. Ao todo, o percurso entre Rio Branco e Cusco é de aproximadamente 1.100 quilômetros por estrada, dependendo da rota escolhida.

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Na legenda da publicação, Evelin classificou a viagem como uma aventura e questionou os seguidores se eles teriam coragem de encarar o trajeto.

“Uma aventura incrível de moto, saindo do Acre até Cusco, teria coragem? ”, escreveu.

O vlog publicado pelo casal é apenas a primeira parte dos registros. Evelin informou que também possui uma parte 2 da viagem, que deve mostrar outros momentos da aventura entre o Acre e Cusco.

A viagem reúne estrada, paisagens e os desafios de percorrer de motocicleta um trajeto internacional, proporcionando ao casal uma experiência que agora também pode ser acompanhada pelos seguidores nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO: 

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