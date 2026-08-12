Saiu a lista: Detran convoca aprovados na CNH Social no Acre; veja

Descumprimento de qualquer uma das etapas pode resultar na perda da vaga

Descumprimento de qualquer uma das etapas pode resultar na perda da vaga/ Foto: Renato Beiruth/DetranAC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou, nesta quarta-feira (12), através do Diário Oficial do Estado uma nova convocação de candidatos selecionados para o programa CNH Social, nas modalidades Estudantil e Urbana.

Em Rio Branco, os convocados devem comparecer à sede do Detran-AC, na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera. No interior, o atendimento será feito nas respectivas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Em municípios sem unidade da Ciretran poderá encaminhar as informações pelo e-mail disponibilizado pelo programa ou procurar a unidade mais próxima. O candidato que não cumprir os prazos estabelecidos será desclassificado, permitindo a convocação de suplentes.

A partir da abertura do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), os selecionados precisam seguir um cronograma para cada etapa da habilitação. O prazo inicial é de 20 dias úteis para abertura do registro, com coleta de biometria e fotografia.

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Na sequência, há prazos específicos para exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas e realização das provas. Dependendo da etapa, o período varia de 20 a 60 dias.

O descumprimento de qualquer uma das etapas dentro do período determinado pode resultar na perda da vaga, salvo nos casos em que uma justificativa seja apresentada e aceita pela comissão responsável pelo programa.

Confira o edital e os selecionados:

CNH Social