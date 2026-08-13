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CEL abre novas vagas em cursos de inglês, espanhol e Libras; inscreva-se

Oportunidades estão distribuídas entre os períodos da manhã, tarde e noite

Por Juan Vinícius, ContilNet
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CEL abre novas vagas em cursos de inglês, espanhol e Libras; inscreva-se
Oportunidades estão distribuídas entre os períodos da manhã, tarde e noite/Foto: Assessoria

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) está oferecendo novas oportunidades para quem deseja estudar inglês, espanhol ou Língua Brasileira de Sinais (Libras) em Rio Branco. As vagas são referentes às turmas que ainda não foram preenchidas e podem ser solicitadas pela comunidade em geral até terça-feira (18).

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Para garantir uma vaga, o interessado deve comparecer presencialmente à unidade, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 3030, em frente à Tecmaq. O atendimento ocorre das 8h às 17h, e é necessário apresentar cópias do CPF e do comprovante de escolaridade.

As oportunidades estão distribuídas entre os períodos da manhã, tarde e noite, conforme a disponibilidade das turmas. Os cursos são ofertados pelo CEL, ligado à Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE).

Oportunidades estão distribuídas entre os períodos da manhã, tarde e noite/Foto: Assessoria

Além das novas matrículas, o Centro de Línguas divulgou o calendário de retomada das aulas. As turmas de sexta-feira retornam nesta sexta (14). Já os alunos que estudam às segundas e quartas-feiras voltam às atividades na segunda-feira (17).

LEIA TAMBÉM: Governo divulga nova chamada de professores; confira a lista

Por fim, as turmas com aulas às terças e quintas-feiras retomam o calendário na terça-feira (18).

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