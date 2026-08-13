Governo divulga nova chamada de professores; confira a lista

A entrega da documentação também deverá ser feita até 3 de setembro./Foto: reprodução

O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), em sua edição nº 14.328, publicada nesta quinta-feira (13), trouxe novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos e concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). As chamadas contemplam professores da educação escolar indígena, profissionais da Educação Especial e um candidato aprovado para o cargo de professor de Filosofia.

Entre os atos publicados está o Edital nº 013 SEAD/SEE/Indígena, que convoca candidatos para entrega de documentos e assinatura de contrato no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores da Educação Escolar Indígena.

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A convocação contempla profissionais para escolas indígenas de Cruzeiro do Sul e Feijó, abrangendo áreas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Em Cruzeiro do Sul, a chamada é para atuação na área de Ciências Humanas do Ensino Médio. Já em Feijó, há convocações para turmas do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Os candidatos convocados para a contratação temporária deverão apresentar a documentação exigida até o dia 24 de agosto de 2026, das 7h30 às 13h30. Entre os documentos solicitados estão identidade, CPF, título eleitoral, carteira de trabalho, diploma, comprovante de endereço, certidões negativas, declarações e atestado médico pré-admissional.

O DOE também publicou o Edital nº 091 SEAD/SEE, que convoca, em cumprimento a uma decisão judicial, um candidato aprovado para o cargo de Professor P2 – Filosofia, com vaga destinada à zona urbana de Cruzeiro do Sul. O candidato foi classificado em segundo lugar, com nota 54,23.

Para assumir o cargo, será necessário realizar uma série de exames médicos e apresentar os respectivos laudos à Junta Médica Oficial do Estado. A inspeção poderá ser realizada até 3 de setembro de 2026, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, conforme os locais e horários estabelecidos no edital.

A entrega da documentação também deverá ser feita até 3 de setembro. Caso cumpra todas as exigências previstas no edital, o candidato terá até 11 de setembro para realizar a posse.

Outro destaque é o Edital nº 127 SEAD/SEE, que convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para cargos da Educação Especial.

Em Assis Brasil, foram convocados dois candidatos para o cargo de Assistente Educacional. Já em Sena Madureira, foram chamados dois candidatos para Assistente Educacional e quatro para o cargo de Professor P1 – Mediador.

Os convocados desse processo seletivo deverão entregar a documentação até 24 de agosto. Para os cargos de Educação Especial, também é necessário apresentar certificados de formação específica: no mínimo 40 horas para Assistente Educacional e carga horária total de 180 horas para Professor Mediador – P1.

Os editais determinam ainda a apresentação de documentos pessoais, comprovantes de formação, certidões, declarações e atestado médico que comprove a aptidão física e mental para o exercício da função.

As declarações exigidas podem ser encontradas nos canais indicados pela Secretaria de Estado de Administração. Os candidatos também podem buscar informações junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pelo telefone (68) 3213-2331, ou à SEAD, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.

Confira a lista:

Lista de Convocados