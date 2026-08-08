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Colisão entre caminhonete e carreta deixa empresário morto na BR-364

Motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local/Foto: reprodução
Motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local | Foto: Reprodução

Um grave acidente entre uma caminhonete e uma carreta terminou com a morte de um homem na noite desta sexta-feira (7), na BR-364, em Rondônia. A colisão aconteceu no km 543 da rodovia, na região do município de Alto Paraíso.

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De acordo com informações divulgadas pelo portal Rondônia Ao Vivo, com o impacto, a caminhonete ficou destruída e o motorista ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com as primeiras informações, a vítima conduzia uma Chevrolet S10 prata quando houve a forte colisão com a carreta.

LEIA TAMBÉM: Acidente envolvendo carro e bicicleta mata peão na BR-364, no Acre

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar o a retirada do corpo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Criminal também estiveram no trecho para os procedimentos necessários e o controle do trânsito.

Conteúdo Original / Fonte: Rondônia Ao Vivo
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