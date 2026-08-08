Suspeito de tráfico é preso com skunk, cocaína e munições em residência

O denunciante também teria relatado uma intensa movimentação de pessoas no endereço

Segundo a polícia, o local já era conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas | Foto: ContilNet

Antonio Romerio Camilo Souza, conhecido como “Romerio”, foi preso na noite desta sexta-feira (7), durante uma ação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Nova Estação, em Rio Branco. No imóvel apontado como sendo de responsabilidade do suspeito, os policiais encontraram porções de skunk, cocaína e crack, além de munições de calibres .38 e .357.

A ocorrência teve início após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima informando que Romerio estaria utilizando a própria residência, localizada na Rua Libertação, para comercializar drogas. O denunciante também teria relatado uma intensa movimentação de pessoas no endereço, supostamente usuárias de entorpecentes.

Segundo a polícia, o local já era conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Diante das informações, uma equipe da Força Tática foi deslocada até o endereço para averiguar a denúncia.

Quando chegaram ao imóvel, os militares encontraram três homens em frente à residência. Dois deles disseram ser usuários de crack, enquanto Romerio afirmou ser o responsável pela casa.

Durante a abordagem, os policiais teriam percebido um forte odor semelhante ao de skunk vindo do interior do imóvel. Questionado, Romerio admitiu que havia drogas na residência, mas declarou aos militares que seria usuário de entorpecentes.

Nas buscas realizadas no interior da casa, a equipe encontrou, sobre uma mesa localizada na sala, cinco porções de skunk, duas porções de cocaína e duas porções de crack. No mesmo ambiente também foram apreendidos uma faca com resquícios de skunk e materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados para acondicionar os entorpecentes.

Ainda durante a averiguação, os militares localizaram, sobre um sofá, cinco munições intactas, sendo duas de calibre .38 e três de calibre .357.

Diante do material encontrado, Romerio recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), em Rio Branco. As drogas, munições e demais objetos apreendidos foram entregues à autoridade policial.

O caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil, que deverá apurar a origem dos entorpecentes e das munições, além das circunstâncias relacionadas à suspeita de tráfico de drogas no imóvel.