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Roupas e perfumes lideram intenção de compras para o Dia dos Pais na capital

Perfumes aparecem em segundo lugar, com 17,6% das intenções

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Varejo tradicional cresceu 2,5% no Acre, enquanto o ampliado avançou 2,1%, com desempenho menor nos setores de veículos e construção.
O Centro de Rio Branco deve concentrar boa parte desse movimento | Foto: Odair Leal/ Secom

Com a proximidade do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (9), consumidores de Rio Branco começam a definir o que comprar para marcar a data. Roupas, perfumes e calçados devem liderar a procura por presentes para os pais em Rio Branco neste ano. Entre os consumidores que pretendem ir às compras, 36,3% escolheram peças de vestuário como principal opção.

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Os perfumes aparecem em segundo lugar, com 17,6% das intenções, seguidos pelos calçados, com 16,5%. Relógios de pulso são a escolha de 7,7% dos entrevistados, enquanto 6,6% pretendem presentear os pais com camisas dos times para os quais eles torcem. Outros tipos de presentes somam 15,3%.

Os dados fazem parte de uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), em parceria com a DataControl, realizada entre os dias 27 e 30 de julho com 200 moradores de Rio Branco.

Entre aqueles que irão às compras, o orçamento deve ser mais contido: 81,2% pretendem gastar até R$ 200 e 18,8% estimam desembolsar valores acima desse limite. O pagamento à vista será a escolha de 68,3%, enquanto 26,8% devem parcelar a compra.

O Centro de Rio Branco deve concentrar boa parte desse movimento. A região foi apontada por 63,1% dos consumidores como local preferido para procurar os presentes. Os shoppings aparecem com 13,1%, seguidos pelo comércio de bairro, com 8,3%. A internet foi escolhida por apenas 3,6%.

LEIA TAMBÉM: Dia dos Pais: mais de 60% dos lojistas de Rio Branco esperam alta nas vendas

O levantamento também mostrou que 70,7% pretendem receber a compra na casa do pai, enquanto 25,6% indicaram a própria residência e 3,7% preferem retirar ou receber o produto na loja.

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