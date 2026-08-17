Segundo as informações iniciais, os veículos teriam colidido de frente

Segundo as informações iniciais, os veículos teriam colidido de frente/Foto: reprodução

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo duas carretas na tarde desta segunda-feira (17), na BR-364, no trecho entre os municípios de Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari, em Rondônia.

Segundo as informações iniciais, os veículos teriam colidido de frente. Após o impacto, as carretas pegaram fogo, deixando a ocorrência ainda mais grave.

Equipes dos órgãos responsáveis foram acionadas e se deslocaram até o local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas. As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.