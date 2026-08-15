Caminhoneiro perde caminhão em incêndio na BR-364 e faz apelo

Caminhão de Hélio sofreu um incêndio/Foto: O Sarandiense

A trajetória de dedicação de décadas pelas estradas do país enfrentou um momento desafiador para o caminhoneiro paranaense Hélio Pereira da Silva, de 69 anos, conhecido como Vovô Hélio. O motorista, que conduzia uma viagem de retorno ao Acre após transportar carga de banana com destino a Manaus, viu sua principal ferramenta de trabalho ser atingida por um incêndio.

O incidente ocorreu no dia 20 de julho, quando Hélio trafegava pela BR-364, em Porto Velho (RO). Uma pane elétrica deu início às chamas na cabine do veículo. As informações são do perfil O Sarandiense, do Paraná.

Embora o motorista tenha tentado conter o fogo imediatamente e contado com o auxílio de outro caminhoneiro que passava pelo local para evitar a destruição total, grande parte da estrutura, documentos, roupas e pertences pessoais foram consumidos pelo fogo.

Atualmente abrigado em Rio Branco, no Acre, o caminhoneiro precisa de suporte financeiro para reestruturar o veículo.

Os danos provocados pelas chamas exigem reparos profundos que englobam a parte elétrica, funilaria, vidros, pintura e a reconstrução da cabine. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela família, os custos iniciais somam cerca de R$ 63 mil, havendo a fixação de uma meta total de R$ 72 mil para viabilizar todos os consertos necessários.

Com anos dedicados ao volante desde que iniciou na profissão em 1976, a campanha solidária busca mobilizar apoios e compartilhamentos para que o Vovô Hélio possa recuperar seu caminhão, principal sustento de sua família, e retornar à rotina nas estradas.

O perfil O Sarandiense, divulgou, ainda, o link de uma vakinha para ajudar Hélio. Confira aqui.