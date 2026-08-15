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Alerta! Onda de calor chega ao Acre e deixa temperaturas até 5°C acima da média

Período pode aumentar o desconforto térmico e favorecer casos de desidratação

Por Juan Vinícius, ContilNet
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As temperaturas máximas devem variar entre 32°C e 34°C
Período pode aumentar o desconforto térmico e favorecer casos de desidratação | Foto: Suene Almeida, ContilNet

O Acre deve enfrentar uma sequência de dias mais quentes entre este sábado (15) e a próxima quinta-feira (20). O estado está na área de influência da terceira onda de calor registrada no Brasil em 2026, segundo informações meteorológicas divulgadas pela Climatempo.

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Durante o período, as temperaturas no território acreano podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média histórica esperada para esta época do ano.

A elevação das temperaturas está relacionada à atuação de uma área de alta pressão atmosférica sobre a região central do Brasil. O sistema funciona como um bloqueio e dificulta o deslocamento de massas de ar frio de origem polar para o interior do continente.

LEIA TAMBÉM: El Niño “muito forte” ameaça o Acre com seca severa e risco de crise hídrica até 2027

Com a presença desse bloqueio, a tendência é de pouca formação de nuvens, redução das condições para chuva e maior incidência de radiação solar ao longo do dia, fatores que contribuem para a manutenção das temperaturas elevadas.

Período pode aumentar o desconforto térmico e favorecer casos de desidratação/Foto: Climatempo

No território acreano, além do calor, outro fator que merece atenção é a baixa umidade relativa do ar. A combinação de temperaturas elevadas e tempo seco pode aumentar o desconforto térmico e favorecer casos de desidratação.

 

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