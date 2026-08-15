Período pode aumentar o desconforto térmico e favorecer casos de desidratação | Foto: Suene Almeida, ContilNet

O Acre deve enfrentar uma sequência de dias mais quentes entre este sábado (15) e a próxima quinta-feira (20). O estado está na área de influência da terceira onda de calor registrada no Brasil em 2026, segundo informações meteorológicas divulgadas pela Climatempo.

Durante o período, as temperaturas no território acreano podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média histórica esperada para esta época do ano.

A elevação das temperaturas está relacionada à atuação de uma área de alta pressão atmosférica sobre a região central do Brasil. O sistema funciona como um bloqueio e dificulta o deslocamento de massas de ar frio de origem polar para o interior do continente.

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Com a presença desse bloqueio, a tendência é de pouca formação de nuvens, redução das condições para chuva e maior incidência de radiação solar ao longo do dia, fatores que contribuem para a manutenção das temperaturas elevadas.

No território acreano, além do calor, outro fator que merece atenção é a baixa umidade relativa do ar. A combinação de temperaturas elevadas e tempo seco pode aumentar o desconforto térmico e favorecer casos de desidratação.