Jéssica Sales deve ficar de repouso, segundo orientação médica/Foto: Reprodução

A pré-candidata a vice-governadora do Acre, Jéssica Sales (MDB), usou as redes sociais para informar aos apoiadores e explicar sua ausência em um dos eventos religiosos mais tradicionais do estado. No vídeo, Jéssica aparece em um leito hospitalar e explica que sofreu uma forte crise renal.

“Hoje foi um daqueles dias que pega a gente de surpresa. Estava me preparando pra poder ir para Cruzeiro do Sul e tive uma crise renal forte. Por orientação médica devo ficar em repouso, mas quero dizer que logo vou tá aí pra expressar meu carinho com todo povo cruzeirense”, disse.

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Aproveitando a situação como alerta médico e paciente, a profissional de saúde reforçou a importância da hidratação, especialmente durante o período de altas temperaturas e correria na rotina diária. “Bebam bastante água. Eu sei que no corre aí da vida e do trabalho a gente acaba não hidratando, e infelizmente aconteceu o que me aconteceu hoje. Por favor, cuidem-se, hidratem-se”, recomendou.

“Quero que aproveitem esse lindo dia e possam prestigiar a procissão que é um ato tão especial e uma tradição em nossa cidade. Um forte beijo e em breve atualizo vocês, mas desde já agradeço o carinho e quero expressar o quanto eu gostaria de estar hoje aí”, finalizou.

O encerramento do 108º Novenário ocorre neste sábado (15) com a missa e a procissão de Nossa Senhora da Glória, que deverá reunir milhares de fiéis, além de um show musical fechando a noite em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O Novenário de Nossa Senhora da Glória é considerada a segunda maior festa religiosa da Região Norte.