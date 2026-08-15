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Jéssica Sales sofre forte crise renal e é hospitalizada antes de evento no Juruá

A profissional de saúde reforçou a importância da hidratação

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Jéssica Sales deve ficar de repouso, segundo orientação médica
Jéssica Sales deve ficar de repouso, segundo orientação médica/Foto: Reprodução

A pré-candidata a vice-governadora do Acre, Jéssica Sales (MDB), usou as redes sociais para informar aos apoiadores e explicar sua ausência em um dos eventos religiosos mais tradicionais do estado. No vídeo, Jéssica aparece em um leito hospitalar e explica que sofreu uma forte crise renal.

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Hoje foi um daqueles dias que pega a gente de surpresa. Estava me preparando pra poder ir para Cruzeiro do Sul e tive uma crise renal forte. Por orientação médica devo ficar em repouso, mas quero dizer que logo vou tá aí pra expressar meu carinho com todo povo cruzeirense”, disse.

LEIA TAMBÉM: Mailza e Jéssica Sales têm encontro marcado no Juruá; veja data e local

Aproveitando a situação como alerta médico e paciente, a profissional de saúde reforçou a importância da hidratação, especialmente durante o período de altas temperaturas e correria na rotina diária. “Bebam bastante água. Eu sei que no corre aí da vida e do trabalho a gente acaba não hidratando, e infelizmente aconteceu o que me aconteceu hoje. Por favor, cuidem-se, hidratem-se”, recomendou.

Quero que aproveitem esse lindo dia e possam prestigiar a procissão que é um ato tão especial e uma tradição em nossa cidade. Um forte beijo e em breve atualizo vocês, mas desde já agradeço o carinho e quero expressar o quanto eu gostaria de estar hoje aí”, finalizou.

O encerramento do 108º Novenário ocorre neste sábado (15) com a missa e a procissão de Nossa Senhora da Glória, que deverá reunir milhares de fiéis, além de um show musical fechando a noite em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O Novenário de Nossa Senhora da Glória é considerada a segunda maior festa religiosa da Região Norte.

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