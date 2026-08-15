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Acre está entre os estados com eleitorado mais jovem do Brasil

O estado divide esse topo do ranking com Roraima, Amapá e Amazonas

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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A compra e venda de votos é o Covid da coisa pública e da democracia
Primeiro turno do pleito geral de 2026 está agendado para 4 de outubro em todo o país | Foto: Reprodução

Enquanto o perfil demográfico do eleitorado brasileiro passa por um processo de envelhecimento geral, com quedas expressivas na participação de eleitores de 16 a 24 anos em âmbito nacional, o estado do Acre ocupa uma posição de destaque na ponta oposta dessa realidade.

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De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Nexus a pedido da Agência Brasil, e divulgado pelo site Valor Econômico, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Acre figura no grupo de estados que registram a maior proporção proporcional de jovens aptos a comparecer às urnas, alcançando a marca de 18% de seu eleitorado nessa faixa etária.

Segundo dados do TSE, na faixa etária de 16 anos são 5.374 eleitores aptos; 17 anos (8.690); 18 anos (12.179); 19 anos (13.500); 20 anos (14.159); 21 a 14 anos (58.650), somando 112.552 no Acre.

O estado divide esse topo do ranking com Roraima, Amapá e Amazonas, evidenciando um contraste direto com regiões como o Sul e o Sudeste, que concentram os menores percentuais e os eleitorados mais envelhecidos do país, a exemplo do Rio Grande do Sul, onde os jovens de até 24 anos representam apenas 9% do total.

Em termos gerais, o Brasil registrou uma retração de 22% no eleitorado jovem entre 2010 e 2026, com uma diminuição absoluta de 5,5 milhões de pessoas nessa faixa etária. Com a expansão geral do eleitorado, a participação dos jovens despencou de 18,2% para 12,5% do total nacional.

Especialistas apontam que essa mudança demográfica, marcada por um crescimento acelerado da população com 60 anos ou mais, altera o eixo das estratégias políticas. No entanto, estados das regiões Norte e Nordeste, como o Acre, Maranhão (17%), Pará (16%) e Tocantins (16%), mantêm uma base proporcional de eleitores jovens consideravelmente acima da média observada nos grandes centros urbanos do país.

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