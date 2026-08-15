Flávio Bolsonaro declara quase o dobro do patrimônio de Lula

Dados apresentados ao TSE mostram que o presidente registrou redução no valor de seus bens

Dados apresentados ao TSE mostram que o presidente registrou redução no valor de seus bens/Foto: Reprodução

As eleições presidenciais de 2026 colocam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em situações opostas quando o assunto é patrimônio declarado.

Os dados apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o presidente registrou redução no valor de seus bens, enquanto o senador chega à disputa com um patrimônio maior do que o informado em sua última declaração usada como comparação.

Flávio declarou R$ 8,2 milhões em bens. O total é 370% superior ao registrado por ele em 2018, quando concorreu ao Senado Federal.

Uma casa em Brasília concentra a maior parte do patrimônio apresentado pelo candidato do PL. O imóvel foi declarado por R$ 6,2 milhões e aparece como a principal mudança em relação aos bens informados por Flávio oito anos atrás.

No caso de Lula, a declaração entregue para a tentativa de reeleição soma R$ 4,8 milhões. Há quatro anos, o petista havia informado R$ 7,4 milhões. A diferença representa uma redução de 35,7%.

A previdência privada responde por boa parte dessa mudança. Os recursos mantidos em planos VGBL, que somavam R$ 5,6 milhões em 2022, aparecem agora avaliados em R$ 3,3 milhões. Créditos referentes a empréstimos pessoais e valores de devoluções judiciais, presentes na declaração da eleição anterior, também não aparecem na relação atual.

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Além das diferenças entre as duas principais chapas, os registros apresentados até agora revelam uma distância ainda maior quando considerados todos os candidatos à Presidência.

O maior patrimônio declarado é o de Augusto Cury (Avante). Estreante na corrida presidencial, ele informou possuir R$ 242 milhões. Já Samara Martins (UP) apresentou R$ 33 mil, o menor valor entre as candidaturas registradas até o momento.

Os números ainda podem sofrer alterações no quadro geral, já que o período para apresentação das declarações de bens termina às 19h deste sábado (15).

Conteúdo Original / Fonte: G1